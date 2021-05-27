Стакис: "Хоккеистам сборной Беларуси в Риге не о чем волноваться"

Белорусским хоккеистам в Риге не о чем волноваться, заявил в интервью передачи "900 секунд" на телеканале TV3 рижский мэр Мартиньш Стакис.

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Говоря о ситуации с заменой флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею на рекламном стенде на улицах Риги, Стакис отметил, что за городские украшения ответственность несут только власти города.

Он напомнил, что Международная федерация хоккея в этот вопрос включилась только с одним письмом - по поводу замены властями Риги официального красно-зеленого флага Беларуси на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией.

Мэр Риги подчеркнул, что у хоккеистов сборной Беларуси не должно быть ни малейших опасений за свою команду. "У белорусской команды нет ни каких оснований беспокоиться", - сказал Стакис.

Он полагает, что проходящий в эти дни в столице Латвии мировой хоккейный форум с организационной точки зрения проводится без проблем.

Ранее депутат Сейма Латвии и скульптор Айгарс Бикше на фоне конфликта между властями Риги и Международной федерацией хоккея (IIHF) призвал задержать сборную Беларуси по хоккею и выдать ее Минску в обмен на всех белорусских оппозиционеров, которые сейчас находятся под стражей. Через день депутат принес извинения и признался, что это был провокационный ход.

С похожим призывом выступил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Он заявил, что сборную Беларуси необходимо исключить из числа участников чемпионата мира и "выдворить из Риги", чтобы "причинить боль [действующему президенту страны] Александру Лукашенко", который является большим поклонником хоккея.

Как сообщалось, 24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем убрал государственный флаг Беларуси с площади напротив гостиницы, где проживают члены приехавших на чемпионат мира команд. Вместо него мэр поднял бело-красно-белый флаг. Стакис заявил, что этот жест — инициатива Рижской думы, доверенная ему белорусской оппозицией, а замена флага — шаг поддержки тех, кто "страдает от режима Александра Лукашенко".

Инцидент в Риге осложнил дипломатические отношения Латвии и Беларуси. Посол Латвии Эйнарс Семанис был выдворен из Беларуси вместе с другими латвийскими дипломатами. В то же время латвийский МИД также вызвал временного поверенного Посольства Беларуси Наталью Садовскую, чтобы проинформировать об аналогичных действиях и выдворении белорусских дипломатов до момента нормализации отношений.

С претензией к мэрии Риги выступило и руководство Международной федерации хоккея. В IIHF заявили, что действия рижских властей противоречит лозунгу, под которым проходит чемпионат, и призвали вернуть официальный флаг Беларуси. Международная федерация заявила, что сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира на время турнира.

Глава IIHF Рене Фазель посоветовал властям Риги либо вернуть белорусский флаг, либо убрать из рекламного стенда и флаг IIHF. Мартиньш Стакис в ответ заявил, что так и поступит: 25 мая флаги IIHF по распоряжению рижских властей убрали с улиц города.