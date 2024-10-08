Горы осенью могут быть еще более заманчивыми, чем летом — волшебные виды, меньше народу, все не так дорого. Но стоит ли оно того? Что можно сделать, чтобы отпуск мечты не закончился трагедией? Стоит ли подниматься в горы осенью?
Походы в горы в плохую погоду могут быть очень опасными. Несколько опытных альпинистов бьют тревогу в социальных сетях по этому поводу, поскольку в конце сентября в Татрах в результате несчастных случаев пострадали несколько туристов, в том числе из Литвы. Сообщалось также о нескольких смертельных случаях.
Татры в Польше и Словакии также являются очень популярным направлением для жителей Латвии. Мы спросили опытных альпинистов Кристиана Лунинса, международного лидера по горным восхождениям, и Валдиса Витолиньша, основателя агентства приключений Rover, о том, как подготовиться к путешествию и что нужно делать для безопасного восхождения в горы.
Невозможно понять, каково в горах, если ты там не бывал
Оба эксперта объясняют, что опыт и умение оценивать условия являются ключевыми при походе в горы, поэтому неопытным путешественникам лучше довериться гиду, отправиться в поход в составе организованной группы или с кем-то опытным. Кристиан говорит, что не сталкивался со случаями, когда альпинисты или туристы были плохо одеты или забыли дома что-то необходимое. Однако надо учесть, что он имеет дело лишь с членами возглавляемых им групп, и ошибки, совершаемые новичками, видит нечасто.
Обычно в организованных походах путешественники получают подробную информацию о том, что нужно взять с собой, а гид достаточно опытен, чтобы оценить погодные условия и принять решение повернуть назад или даже не начинать, если это необходимо.
Валдис считает так же — подниматься в гору в одиночку может быть рискованно, особенно если вы неопытны, и лучше присоединиться к группе с опытными альпинистами и гидами. Он призывает людей быть осторожными и тщательно готовиться к восхождению в горы.
Проблемы возникают, когда люди без опыта отправляются в поход и не учитывают все аспекты безопасности, считает Кристиан. "Мы живем в стране, где нет гор, и многие люди, которые никогда не были в горах, не представляют, как быстро может меняться погода". В горах дождь и ветер будут гораздо ощутимее, чем, например, в лесу в Латвии. "Если у вас нет такого опыта, вы не знаете, чего ожидать". Отсутствие опыта может стать основной причиной принятия неправильных решений.
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