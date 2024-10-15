Три основных статьи расходов при планировании любого отпуска — это дорога, жилье и расходы на месте. И для того, чтобы понять, сколько конкретно денег нам понадобится, придется учесть каждую из этих статей. Иногда это сделать довольно просто — в месте, куда мы собираемся лететь или ехать на отдых, такая же валюта, как и в Латвии. В других случаях придется переводить цены из местной валюты в евро и обратно.

А время от времени придется учитывать и колебания местных валют: порой размеров инфляции в той или иной стране зависит и стоимость вашего отдыха.

Один из наиболее показательных примеров в данном случае — популярная среди жителей Латвии Турция. Благодаря сочетанию доступных цен, теплого климата и гостиниц типа all inclusive.

Из Риги в Турцию выполняются как регулярные (Turkish Airlines выполняет прямые рейсы в Стамбул), так и чартерные рейсы. Однако на курортах цены могут оказаться уже не такими приятными, как еще несколько лет назад. С одной стороны, за год турецкой лира подешевела по отношению к евро на 9.28%. Если в начале года курс составлял около 20–21 лиры за 1 евро, то к концу 2024 года лира девальвировала, и курс достиг 28–30 лир за евро. Что можно было бы считать позитивным, планируя путешествие в эту страну.

Однако согласно данным Турецкого института статистики (TÜİK), годовая инфляция в июле 2024 года составила около 62%. При этом отели и рестораны оказались в числе лидеров по росту цен — их инфляция достигла 76% по сравнению с июлем 2023 года. Также цены в ресторанах Турции значительно выросли из-за инфляции и экономической нестабильности. В среднем, цены на еду в недорогих ресторанах увеличились до 300 турецких лир (примерно 10,5 евро) за одно блюдо, а в ресторанах среднего уровня обед на двоих может обойтись в 1200 лир (около 42 евро) и выше.

Стоимость пива в барах также возросла: местное пиво теперь стоит около 100 лир (3,5 евро) за бокал. Даже в сетевых заведениях, таких как McDonald’s, цены выросли, и теперь за комбо-обед придется заплатить около 250 лир (8,75 евро). Что делает Турцию, а особенно туристические города уже не таким выгодным направлением для осеннего путешествия.

Более подробно мы писали об этом в статье "Турция, подвинься! Самое дешевое направление этого лета в Европе – Португалия".

Но кроме Турции есть и другие места, где имеет смысл посматривать за колебанием курса валют. Вот некоторые из них.

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