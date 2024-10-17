Памятник на вершине Бузлуджа, построенный в форме НЛО, или неопознанного летающего объекта, был заброшен после свержения коммунистического режима в Болгарии. Время его заметно потрепало, но именно потрепанный и призрачный интерьер привлек тысячи любопытствующих, и теперь здание стало звездой социальных сетей.

Здание в форме НЛО было построено между 1971 и 1984 годами в честь основания Болгарской социал-демократической партии, сообщает Euronews. Оно расположено в очень красивом месте, на вершине холма недалеко от болгарского города Казанлык, который находится в трех часах езды от столицы — Софии.

Завораживающая бетонная конструкция на вершине холма видна за километры и вызывает настоящий восторг у тех, кто видит ее впервые. У подножия холма Бузлуджа стоят два железных кулака, сжимающих факелы, а неподалеку находится мемориал "Шипкинский перевал", посвященный прошлым сражениям.

Сотни заброшенных коммунистических мемориалов разбросаны по Балканам, но лишь немногие из них столь же интригующи, сообщает CNN. Добраться до памятника нелегко, так как к нему не ходит общественный транспорт.

Место на вершине холма было выбрано не случайно. Он находится посреди Шипкинского перевала, где в 1868 году произошло несколько знаменитых сражений между Болгарией и Османской империей. Позже, во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, на холме Бузлуджа небольшая армия окончательно разгромила османов — и Болгария обрела независимость.

А 2 августа 1891 года, на вершине холма собралась группа мужчин, чтобы создать Болгарскую социал-демократическую рабочую партию, которая потом стала Болгарской коммунистической партией. Позже коммунистическое правительство одобрило строительство на холме большого мемориала в память о развитии коммунистических идей в Болгарии.

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