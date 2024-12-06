Крупнейший в странах Балтии парк, посвященный Рождеству, открыл свои двери в первый день Адвента. Расположенная в усадебном комплексе Торма в Эстонии рождественская деревня предлагает уникальные развлечения, такие как поездка на поезде за рождественской елкой и настоящая йога с гномиками в поместье Деда Мороза.
Ваарманн отметила: "Например, в поместье Деда Мороза можно заняться йогой с гномиками или увидеть необыкновенную коллекцию Деда Мороза, состоящую из более чем тысячи рождественских фигурок, в нашем рождественском музее "Пякала".
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