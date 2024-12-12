Кредиты станут дешевле, NELP сможет ограничивать доступ к пиратским сайтам, выяснились неожиданные подробности про будущее рижское колесо обозрения, а лидеры европейских стран думают, как использовать смену власти в Сирии, чтобы избавиться от беженцев. О последнем расскажем подробнее.

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Что случилось?

Через день после того, как сирийские повстанческие группировки захватили Дамаск, ряд европейских стран решили пересмотреть свою миграционную политику в отношении сирийских беженцев. Десять государств, включая Бельгию, Италию, Германию, Нидерланды и Грецию, прекратили обработку заявлений о предоставлении убежища. Австрия, где проживает около 100 тыс. сирийцев, объявила о планах их высылки. Латвия также приостановила выдачу статуса беженцев гражданам Сирии. При этом Еврокомиссия (ЕК) и международные организации утверждают , что Сирию еще нельзя считать "безопасным местом".

Почему это важно?

Подавляющее большинство сирийцев, бежавших от гражданской войны и приехавших в ЕС в поисках убежища за последние десять лет, получили статус беженца или дополнительную защиту: им было разрешено оставаться на территории блока в течение неопределенного времени. В Европе живет свыше миллиона сирийских беженцев, больше всего (712 тысяч) зарегистрированы в Германии. В Латвии с 2012 года по сегодняшний день статус беженца получили 7 граждан Сирии (беженец - человек, которому угрожает индивидуальное преследование из-за политической деятельности или принадлежности к определенной группе) и еще 434 гражданина – альтернативный статус (он представляется в случае, когда человеку угрожает серьёзная опасность - смертная казнь, пытки, насилие в результате войны). Дополнительно 53 гражданина Сирии имеют действующие разрешения на временное проживание в Латвии (например, в случае брака с гражданином ЛР).

Решения европейских правительств о пересмотре политики предоставления убежища объясняются ростом популярности в Европе антимигрантских партий (крайне правых и популистов). В той же Германии в феврале пройдут внеочередные парламентские выборы, и ультра-правые партии имеют все шансы показать высокий результат. Падение режима Асада - это только формальный повод. Уже в октябре этого года группа стран, возглавляемая Италией, настаивала на нормализации связей с Дамаском, чтобы облегчить депортацию мигрантов (в 2012 году ЕС разорвал все дипломатические отношения с Сирией) Международные организации и Еврокомиссия предупреждают об опасности поспешных действий. По данным ООН, 13 миллионов человек - более половины населения Сирии – живет в условиях отсутствия продовольственной безопасности. Около 96% населения живет менее чем на 7 долларов в день . ВВП страны с 2011 по 2021 годы сократился на 87%.

Тринадцать лет гражданских конфликтов и сильные землетрясения прошлого года разрушили важнейшую инфраструктуру страны, от здравоохранения до канализации и электросетей ( более 40% больниц не могут полностью функционировать). Сирии нужны миллиарды долларов на гуманитарную помощь и восстановление.

Падение режима Асада не означает , что сирийцы могут спокойно вернуться домой. В Сирии пока нет стабильного правительства, и существуют серьезные опасения, что между различными повстанческими группировками вспыхнут боевые действия, представляющие особую угрозу для религиозных и национальных групп. У многих сирийских беженцев просто нет жилья, куда можно вернуться. Если слишком много беженцев приедут в Сирию одновременно, это также усилит давление на государственные службы, обострит социальную напряженность и подорвет и без того скудные перспективы успешного перехода к новому политическому режиму. "Полный крах создания государства в Сирии заставит сирийцев снова бежать из страны, это усилит нагрузку на соседние страны, и они, вероятно, позволят беженцам следовать дальше в Европу", - предупреждает Уилл Тодман, исследователь Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Что дальше?

Еврокомиссия не может запретить странам пересматривать свою миграционную политику - решения об убежище и о выдворении принимаются на национальном уровне. Однако Брюссель может начать процедуры против государства, которое принимает такие решения, не соблюдая право ЕС (например, без индивидуального рассмотрения). Каждое решение о лишении человека статуса беженца или отказе в убежище нужно принимать индивидуально. Неизбежны судебные иски: когда решения о выдворении будут приниматься, люди начнут их обжаловать в суде, а национальные суды будут обращаться в Суд ЕС за разъяснениями. Решение европейских стран остановить рассмотрений заявок от уже прибывших сирийцев оставляет мигрантов в "подвешенном" статусе минимум на два года.

Наиболее вероятный прогноз: страны ЕС поставят все решения на паузу и будут внимательно наблюдать, что происходит в Сирии. Если ситуация действительно нормализуется, то попробуют на уровне ЕС заключить договор о реадмиссии - чтобы у Сирии появилась обязанность принимать обратно своих граждан в случае принудительного выдворения. Если не получится большой сделки, европейские лидеры будут пробовать заключать двусторонние соглашения - идея избавиться от части беженцев слишком политически популярна. Пока же сирийцы остаются в Европе, но в в более уязвимом положении: отсутствие статуса беженцев (или угроза его потерять) может ограничивать их право на работу, социальное жилье, медицинскую помощь, языковые курсы и т.д.

Нынешний спонтанный пересмотр миграционной политики в отношении Сирии совпадает с давним желанием европейских лидеров ужесточить правила приема беженцев. Главы правительств активно обсуждают возможности упрощения процедуры депортации, усиления охраны границ и создания лагерей в "третьих странах", где просители будут ждать окончательного ответа (правозащитные организации такой подход критикуют ). Сдерживающей силой до сих пор во многом была Еврокомиссия. Однако заявления ее главы Урсулы фон дер Ляйен после избрания на второй срок дают понять, что она готова на компромиссы .

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