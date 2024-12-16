В Марупе трагедия - мужчина убил родных, Евросоюз ввел новые санкции против России, в торговом центре Akropole Rīga разграбили елку с чипсами, а показатель рождаемости в Латвии установил исторический антирекорд. О последнем — подробнее.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

В Латвии — рекордный спад рождаемости. Впервые за всю историю наблюдений число новорожденных за девять месяцев не достигло символических десяти тысяч. По данным Центрального статистического управления, в этом году с января по октябрь в Латвии родилось только 9 716 новорожденных, что на 1 419 или 12,7% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

На печальную статистику уже отреагировали первые лица страны. Премьер-министр Эвика Силиня переложила груз ответственности на предшественников, заявив, что демографическая политика в стране не разрабатывалась много лет, поэтому сейчас упор надо делать не только на поддержку матери и ребенка, но и на повышение уровня жизни в целом (доступное жилье, образование и т.д.). Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что финансовая поддержка играет немаловажную роль, но нужно учитывать и другие факторы. В качестве одной из причин отказа молодых людей заводить детей он назвал нестабильную ситуацию в мире и агрессию России против Украины.

Почему это важно?

Низкая рождаемость на фоне увеличения продолжительности жизни означает для страны серьезные социально-экономические трудности: сокращается число людей трудоспособного возраста, а значит, возникает дефицит работников, снижаются налоговые сборы, увеличивается нагрузка на социальный бюджет (выплата пенсий, оказание социальных услуг пожилым людям и т.д.).

Для поддержания уровня населения необходим показатель 2,1 ребенка на одну женщину. В Латвии в 2023 году он составлял 1,4 (хуже ситуация с рождаемостью наблюдалась только в середине 90-х, когда показатель опускался до 1,1).

Основные причины спада рождаемости:

- высокая эмиграция среди молодых людей,

- дискриминация женщин с детьми на рынке труда (хотя женщины в Латвии имеют лучший уровень образования, их доходы, в среднем, на 16,5% ниже , чем у мужчин – женщинам сложнее совмещать материнство и карьеру, они часто теряют в позициях и зарплате, уходя в декретный отпуск и т.д.),

- низкий уровень социальной поддержки (размер детского пособия на ребенка в Латвии составляет всего 25 евро в месяц),

- низкий уровень жизни (недоступность жилья, инфляция, дорогая медицина и т.д.).

- проблемы с фертильностью (ради получения образования и карьеры женщины часто откладывают рождение ребенка на более поздний возраст, что сильно снижает шансы к зачатию).

Добавим, что Латвия – далеко не единственная страна в Европе, где наблюдается спад рождаемости. В 2022 году, по данным Eurostat, число новорожденных в странах Евросоюзе впервые за историю сбора данных упало ниже 4 млн. Во Франции и Испании рождаемость достигла послевоенного минимума, в Греции — антирекорда за последние 90 лет. В Италии зафиксирована самая низкая рождаемость с момента создания современного государства в 1861 году, а в Финляндии — самая низкая с момента начала сбора данных в 1776-м. Коэффициент рождаемости в ЕС снизился до 1,4 ребенка на одну женщину. Наиболее драматические показатели зафиксированы в Испании, Италии, Польше.

Что дальше?

Столкнувшись с проблемой депопуляции и старения общества, у государства есть несколько вариантов решений:

1) Смириться и адаптироваться. Перепрофилировать детские сады в пансионаты для сеньоров, закрывать лишние школы, перенаправлять инвестиции из высшего образования в сферу соцуслуг и курсы перепрофилирования, повышать пенсионный возраст, выводить на рынок труда всех, кого можно, включая людей с инвалидностью и молодых матерей, развивать инфраструктуру для пожилых людей и т.д..

2) Бороться за рождаемость. Повышать пособия на детей, создавать гибкие условия труда для молодых родителей, повышать доступность дошкольных учреждений (во многих странах Европы детей принимают в ясли с шести месяцев), вводить налоговые и ипотечные льготы для семей с детьми, оплачивать лечение бесплодия для женщин и мужчин и т.д.

3) Пытаться вернуть уехавших. Здесь большую роль играет ситуация на рынке труда с вакансиями и зарплатами, доступность жилья, адаптация системы образования под нужды детей, которые, возможно, не будут говорить на государственном языке или их уровень знаний не будет соответствовать латвийской школьной программе.

4) Приглашать иностранных специалистов. Смягчать миграционное законодательство, упрощать правила найма иностранцев, расширять возможности для использования разных языков, особенно в системе образования, на уровне муниципалитетов и частном секторе.

В Латвии приоритетным считаются второй и третий вариант. В Министерстве образования изучают возможность принимать в детсады детей с одного года, чтобы позволить родителям раньше возвращаться на рынок труда, а президент Банка Латвии Мартиньш Казакс призывает расширить поддержку семей с одним или двумя детьми (пока на дополнительную помощь государства или самоуправлений могут рассчитывать преимущественно многодетные семьи).

Постепенно увеличиваются и темпы реэмиграции: в прошлом году в Латвию вернулось 909 человек, что на 37% больше, чем годом ранее. В основном это семьи с детьми школьного возраста. Самый большой прирост вернувшихся на родину в 2023 году зафиксирован в Видземском регионе — 181 человек (годом ранее — чуть больше 60).

Правда, статистика все равно указывает на продолжение депопуляции. На 1 октября численность жителей в стране составляла 1 857 млн. человек. По прогнозам статистического бюро Eurostat, к 2070-му году население Латвии уменьшится на треть или до 1,3 миллиона человек.

Неутешительные прогнозы делают и для всей Европы. В случае отсутствия масштабной иммиграции население ЕС сократится к 2050 году с нынешних 450 млн. до 406 млн., то есть на 10%, а число людей трудоспособного возраста (в возрасте 20-64 лет) снизится сразу на 21% - с 264 млн. до 207 млн. Такие изменения представляют собой серьезную угрозу для устойчивости европейских систем социального обеспечения и государственных финансов, предупреждают аналитики исследовательского центра Bruegel.

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