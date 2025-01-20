ТРАНСЛЯЦИЯ. Инаугурация Трампа: погода, флаги, наряды, чаепития, песни - шоу на 200 млн долларов

20 января в вашингтонском Капитолии пройдет инаугурация старого нового президента США 78-летнего Дональда Трампа. К присяге 47-го лидера Америки приведут в 12.00 — это 19.00 по рижскому времени. На празднование события приглашены около 1400 VIP-гостей, но из-за переноса церемонии в помещения число сократят вдвое. По сведениям американских СМИ, на всю церемонию потратят около 200 млн долларов. Следим за процессом.

Трансляцию на русском языке от Русской службы BBC можно посмотреть здесь.

Джо Байден намерен участвовать в церемонии. И тоже передаст свои напутствия последователю.

Днем ранее...

В Вашингтон Трамп прилетел в воскресенье с базы республиканцев во Флориде на борту самолета ВВС, отправленного за ним уходящим президентом Джо Байденом.

Тем же вечером Трамп выступил перед 20 000 сторонников на арене Capital One Arena к около 20 000 сторонникам, пообещав "лучший первый день, самую большую первую неделю и самые необычные первые сто дней в сравнении с любым президентством в истории Америки".

Президент с женой и детьми пели и танцевали под песню YMCA группы Village People. Критики подсчитали, что в своей речи Трамп солгал минимум девять раз.

Одновременно по США прошли митинги противников Трампа - за право на аборты, с критикой взглядов Трампа на изменение климата и иммиграцию.

Что мы рассказываем про церемонию:

Приспущенные флаги и плохая погода

Чаепитие с Байденами

Зрители и гости. Кого не позвали, а кто сам не пойдет

Грозный портрет президента

На смену жильцов Белого дома - 5 часов

Отказные наряды Мелании

Миллионы в фонд инаугурации

Как это было раньше

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