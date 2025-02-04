ДОПОЛНЕНО. Кто они и как им быть? МИД разъяснил перспективы 125 подданных Латвии, попавших в списки нелегалов США

Агентство иммиграции и таможенного контроля США (ICE - U.S. Immigration and Customs Enforcement Agency) включило 125 латвийских подданных в список из почти полутора миллионов нелегальных иммигрантов, подлежащих депортации, сообщил 1 февраля телеканал Fox News. Портал Delfi попросил МИД Латвии рассказать, кто эти люди и на какую помощь они могут рассчитывать. 4 февраля вечером поступили разъяснения иммиграционной службы США для посольства Латвии в США.

После инаугурации Трампа ICE получила мандат на ускорение процесса депортации. ICE проводит масштабные облавы по всей стране, задерживая нелегальных мигрантов.

На 1 февраля, по данным американской телекомпании Fox News, опубликованным эстонской общественной телекомпанией ERR, в списке "на выезд" числилось 1 445 549 человек. В том числе 125 латвийцев, 259 граждан Литвы, 94 гражданина Эстонии и 22 гражданина Финляндии.

В список депортируемых вошли и несколько уже несуществующих стран. В частности, планируется депортировать 845 граждан Югославии, 254 гражданина Чехословакии и 337 граждан Советского Союза. Куда их депортируют, пока неясно.

В обнародованном Fox News документе говорилось, что в отношении этих лиц уже принято окончательное решение о депортации, но они еще не задержаны. Больше всего в списке граждан Гондураса - 261 000 граждан этой страны.

ICE пояснило посольству Латвии в США, что все не так драматично.

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