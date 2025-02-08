"Если мы говорим о крупнейшей торговой войне в истории, которая была во времена Великой депрессии, то эта война в значительной степени способствовала другой войне, уже не торговой", — заявил в программе Spried ar Delfi главный экономист Luminor Петерис Страутиньш. Так он прокомментировал начатую президентом США Дональдом Трампом тарифную войну и другие торговые войны в мировой истории.

Страутиньш заявил, что без Великой депрессии Гитлер не пришел бы к власти: "До этого число сторонников его партии составляло однозначные проценты и снижалось, а не росло. И вдруг превысило 30%. Это крайне плохой опыт в мировой истории, и такими играми действительно лучше не увлекаться".

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