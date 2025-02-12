Янис Шилиньш. Стрелки. Нам стыдно, России страшно. Что делать?

Памятник латышским стрелкам в Риге будет сохранен. Странная инициатива рижских гидов, предложивших срубить сук, на котором сами они и сидят (чем больше интересных и противоречивых объектов, тем больше можно рассказать туристам), вызвала неожиданно широкий резонанс в обществе. Противники и защитники памятника боролись друг с другом, используя различные клише и стереотипы советского времени, имеющие лишь условное отношение к исторической реальности.

Гиды назвали памятник стрелкам "памятником красным стрелкам", хотя еще в 2000 году его официально переименовали в памятник всем латышским стрелкам, установив соответствующую табличку. Главный аргумент противников памятника заключается в том, что он был построен в советское время и недвусмысленно посвящен "красным" стрелкам.

Памятник изображает трех персонажей, и исторически у стрелков тоже по крайней мере три лица: "старые" стрелки, сражавшиеся в составе армии Российской империи на Рижском фронте Первой мировой войны; "красные" стрелки, воевавшие в составе Красной армии Советской России; "красно-бело-красные" стрелки, сражавшиеся за свободную Латвию еще до провозглашения ее независимости и в Риге, и на Урале, и на Дальнем Востоке.

В советское время почитали только вторых, сегодня хотят почтить первых и третьих. Честно говоря, я не вижу проблемы в переосмыслении месседжа, который несет памятник. Улицы переименовываются сплошь и рядом, площадь, где расположен памятник, также переименована в площадь Стрелков.

Больше нет улиц Ленина и Иманта Судмалиса, даже Музей революции переименовали. В других частях света разные объекты окружающей среды, включая памятники, также переосмысливаются, изменяются их акценты и значение.

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