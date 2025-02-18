"Ковбойской стрельбы не будет"? Разрешат ли латвийский полиции стрелять по дронам

За последний месяц в Латвии произошло два инцидента с дронами. Один из них закончился тем, что три пассажирских самолета не смогли вовремя сесть в Риге. Госполиция предлагает разрешить сбивать беспилотники из огнестрельного оружия. Как это может выглядеть? Delfi рассказывает о том, какие правила уже сейчас нужно соблюдать пилотам дронов, и что может измениться.

Война в Украине стала во многом войной дронов. Кадры, на которых беспилотники уничтожают бронетехнику или долетают до Кремля, никого не удивляют. Латвия активно включилась в процесс внедрения боевых дронов: она возглавила "Коалицию дронов " и направила в Украину тысячи беспилотников. При этом целая серия инцидентов поставила под вопрос способность страны контролировать собственное небо.

7 сентября 2024 года на территорию Латвии залетел боевой дрон типа Shahed. Он пролетел не менее 30 км и упал под Резекне, о месте падения сообщил местный житель. То, что дрон со взрывчаткой беспрепятственно пересек границу и не был сбит, вызвало резкую реакцию, в том числе президента Латвии Эдгара Ринкевича.

Сейчас пор право использовать специальные средства для сбивания и посадки дронов имеют только Государственная пограничная охрана и Национальные вооруженные силы. В декабре 2024 года развернулась дискуссия о том, достаточно ли этого для обеспечения безопасности в воздухе.

Уже через несколько недель, 13 января, из-за дронов над территорией аэропорта "Рига" были замечены несколько дронов, сообщает Агентство гражданской авиации (CAA). Три авиалайнера в целях безопасности пришлось перенаправить в другие аэропорты.

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