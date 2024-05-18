В Латвии на многих домах еще остаются крыши из опасного для здоровья человека асбестового шифера. Общее количество этого материала в стране - до миллиона тонн, подсчитало Министерство среды (VARAM),. Чтобы асбестосодержащие отходы утилизировались ответственно и не выбрасывались в лес, министерство запустило кампанию "Ļauj vecajam azbesta jumtam aizbraukt" - малообеспеченные и нуждающиеся семьи могут бесплатно сдать асбестовый шифер, подав заявку до 31 мая.

Ураган в августе прошлого года за считанные секунды снес старые шиферные крыши с сотен зданий. Как сообщила представитель VARAM Рудите Весере, процесс замены сорванных крыш еще продолжается, и пока не подсчитано, от какого количества этого опасного материала удалось избавиться.

Однако, по расчетам министерства, в Латвии все еще остается около миллиона тонн старого асбестосодержащего шифера. Вред этого материала особенно проявляется, если листы мнутся или рушатся. Попавшая в легкие пыль может вызвать онкологические заболевания. Но избавиться от такого соседства - недешевое удовольствие. Как поможет государство?

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