Эксперты рекомендуют готовиться к кризисным ситуациям, в том числе держать наготове сумку со всем необходимым на случай эвакуации. Портал Delfi попробовал собрать такую сумку, а заодно выяснить, насколько она тяжелая и в какую сумму обойдется ее содержимое. Затем журналисты показали сумку экспертам, и получили не самые высокие оценки.

Две недели назад Министерство обороны (МО) опубликовало инструкцию "Как действовать в случае войны". Пособие объемом 93 страницы появилось на портале военных новостей Sargs.lv и охватывает много тем. Портал Delfi, используя эту инструкцию, попытался собрать эвакуационную сумку военного времени на одного человека.

Ранее представители Минобороны заявляли, что основной упор делается на то, чтобы продержаться 72 часа, а не на сумку, с которой можно куда-то бежать. Но и на этот случай в инструкции Минобороны есть список того, что может понадобиться. Свой список каждый должен оценивать сам, кроме того, надо убедиться, что сумка подъемная.

Сумку на одного человека мы собирали вдвоем. Оказалось, что всех необходимых вещей в нашем хозяйстве нет - кое-что пришлось докупить.

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