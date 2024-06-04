В Латвии предварительное голосование на выборах в Европарламент (ЕП) стартовало уже в понедельник, 3 июня. Также можно прийти на участок в четверг и пятницу - 6 и 7 июня. Основной день голосования в Латвии назначен на субботу. На пресс-конференции в представительстве ЕП в Риге главы ответственных учреждений рассказали, к каким рискам безопасности готовятся, как будет обеспечен общественный порядок и когда станут известны первые результаты этих выборов.

Участие в евровыборах - "единственная прямая возможность для жителей" Латвии напрямую влиять на политику Евросоюза (ЕС), уверена глава представительства ЕП в Латвии Марта Рибеле,

На что конкретно мы можем повлиять, отдав свой голос за ту или иную партию? КАк нам могут помешать сделать грамотный выбор? И что там с агитацией на болгарском - она разрешена в Латвии и для чего ее используют?

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