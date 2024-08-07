Постепенно теряет свою остроту конфликт между обществом жителей Гризинькалнса и Ghetto Games из-за нарушения ночного покоя жителей района, который дошел в этом году не только до Рижской думы, но и до суда. После решения Административного районного суда от 31 июля, благоприятного для организации Streetbasket, обе стороны конфликта заявили порталу Delfi, что готовы сотрудничать и искать совместные решения для дальнейшего мирного сосуществования.

О подробностях конфликта между сторонами мы рассказывали здесь.

О том, что мероприятия Ghetto Games в Гризинькалнсе могут продолжаться в течение еще пяти лет, сообщил, ссылаясь на решение окружного суда, вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, который сейчас исполняет обязанности председателя Думы.

В Административном окружном суде порталу Delfi сообщили, что 31 июля суд удовлетворил частную жалобу третьего лица Streetbasket и отменил решение Административного районного суда от 12 июня.

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