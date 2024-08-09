В четверг в районе Церкви Гертруды на хорошей скорости по тротуару улицы Бривибас передвигалось невиданное желтое "авто". Портал Delfi попросил Дирекцию департамента дорожного движения (CSDD) уточнить, что это за новый вид транспорта, нужна ли такой машине регистрация, а водителю - права? А также, имеет ли право такой транспорт ездить по тротуару или ему надо перебираться на проезжую часть.

Такая "субмарина" на улицах Риги — абсолютная экзотика. Не удивительно, что прохожие готовы были голову свернуть, чтобы отследить стремительное передвижение транспортного средства по тротуару. На пешеходном переходе загадочная "лодка" послушно тормозила, вместе с пешеходами, но трудно себе представить, как безопасна она для окружающих при повороте.

Возможно, конструкторам стоит призадуматься над моделью-амфибией, если бури с наводнениями, подобные тому, что случилось в конце июля, будут чаще.

Так что это было?

Представитель CSDD Илзе Шипкевица уточнила для Delfi, что такие средства передвижения выпускаются небольшими сериями в Нидерландах.

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