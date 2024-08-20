"Доля получателей минимальной заработной платы в стране должна быть относительно небольшой. В Западной Европе это 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, а у нас - аж 17%", - заявил в программе Spried ar Delfi директор департамента политики рынка труда Министерства благосостояния Имантс Липскис. Эксперты обсуждали, какой должна быть "адекватная" минимальная заработная плата в латвийских условиях.

Еще в октябре 2022 года Совет ЕС принял директиву, что страны должны обеспечить работающим людям адекватную минимальную зарплату, достаточную для достойной жизни, независимо от их места работы. До установленного срока осталось чуть больше двух месяцев, но Латвия до сих пор не внесла в свое законодательство поправки, отвечающие директиве.

Правительству и социальным партнерам пока не удалось прийти к окончательному соглашению о том, как минимальная зарплата должна соотноситься со средней зарплатой в стране, и какой период брать за точку отсчета для расчета средней зарплаты.

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