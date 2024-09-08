Читательница Delfi рассказал, что приобрела в магазине торговой сети Rimi товар, в котором позже выявился дефект. Но к тому моменту чек уже был выброшен. Портал Delfi попросил представителей Rimi и Центра защиты прав потребителей (PTAC) помочь найти выход в сложившейся ситуации.
"Приобрела в гипермаркете Rimi на вокзале два пауэрбанка – по хорошей цене, с хорошей скидкой через карточку постоянного клиента. Пока пользовалась входом USB, все работало. А как попыталась зарядить айфона через вход Type C, выяснилось, что у обоих пауэрбанков он не работает, - пишет читательница Delfi. При этом упаковку и чек я к тому времени выбросила. Какие еще доказательства покупки можно предъявить, чтобы попросить вернуть деньги или заменить некачественный товар?"
Как грамотно действовать, чтобы не потерять уплаченные деньги?
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