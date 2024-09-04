Cтроительная компания Velve публично заявила, что Университетская клиническая больница имени П. Страдиня не выплатила ей несколько миллионов евро за выполненные работы в недостроенном корпусе А2. Больница это отрицает. "Определенно нет! Все совсем наоборот", - заявил в программе Spried ar Delfi председатель правления больницы Лаурис Видзис. По его версии, названные Velve суммы на самом деле - собственные долги компании перед субподрядчиками.

28 июня Velve подала в суд по экономическим делам иск против больницы Страдиня за односторонний отказ от договора на строительство второй очереди корпуса А. Velvе считает, что договор был расторгнут незаконно, и заявляет, что заказчик не оплатил выполненные работы на объекте на сумму более 9 миллионов евро.

"О чем здесь говорит Velve? О каких убытках? - недоумевает Видзис. - Если посмотреть на неоплаченные коммунальные счета больницы, которые составляют около 400 тысяч со стороны Velve, плюс штрафы за невыполнение договора, то они значительно превышают сумму долга больницы перед Velve". По словам Видзиса, Velve сама признала, что больница теоретически должна компании всего около 800 тысяч евро за неоплаченные работы.

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