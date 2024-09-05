Даже в Министерстве образования и науки сейчас нет полной уверенности в том, что в госбюджете найдутся средства для выполнения ранее принятого графика повышения зарплат учителей. "Было бы неправдой сказать, что я полностью свободна от беспокойства в данный момент", - заявила министр образования и науки Анда Чакша в программе Spried ar Delfi. И все же министерство намерено искать решение.

В программе министр подтвердила, что полного обеспечения средств для выполнения графика заработной платы учителей в наступающем году нет. "При обсуждении бюджета это меня очень беспокоит, потому что я пришла с установкой, что зарплата учителей должна составлять 2500 евро. Мы как правительство выполнили свое обещание в первый, во второй год графика, и это третий год, и для меня очень важно, чтобы мы выполнили свое обещание", - сказала Чакша, добавив, что речь идет не только о зарплатах учителей, но и о новой модели финансирования, которая обеспечивает более справедливую систему зарплат по всей Латвии.