Fоtо: ReTV

В последние годы значительно выросло число соискателей убежища, прибывающих в Латвию из самых разных стран мира. Правда, в итоге убежище в Латвии получает лишь каждый пятый проситель. Пока судьба этих людей определяется, они имеют право находиться в центрах соискателей убежища в Муцениеки либо в Лиепне. Журналистка ReTV Лаура Янсоне на месте выясняла, как в Лиепне Алуксненского края местные жители уживаются с беженцами.

В середине дня в этом отдаленном поселке на улице можно встретить разве что пожилых людей. Две местные жительницы, Илмара и Анда, обсуждали предстоящее мероприятие для пенсионеров, но не отказались поговорить и об обитателях центра.

За год с открытия центра в поселке было проведено несколько совместных мероприятий. "Ничего плохого не можем сказать. Чистые, солидные парни. Всегда здороваются. Знают несколько слов по-латышски.

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