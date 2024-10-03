В прошлом году на бортах airBaltic пассажиры 600 раз нарушали общественный порядок. Поскольку самолеты пересекают разные юрисдикции, бороться с опасным поведением было очень трудно. Но решение найдено. В четверг, 3 октября, Сейм концептуально поддержал законопроект, предусматривающий ратификацию протокола о поправках в Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов. Это должно повысить безопасность и обеспечить возможность привлечения к ответственности пассажиров за совершенные правонарушения, независимо от национальной юрисдикции.

В пресс-службе Сейма порталу Delfi сообщили, что в сфере международной авиации увеличилось количество и тяжесть случаев, когда буйные пассажиры ставят под угрозу безопасность самолета, остальных пассажиров, а также отказываются следовать указаниям экипажа.

В 2023 году латвийская национальная авиакомпания airBaltic сообщила о 600 нарушениях, совершенных пассажирами на борту. К ним относятся совершенные в состоянии алкогольного опьянения нарушения в отношении других пассажиров и экипажа, а также неподчинение требованиям экипажа, например, использование мобильного телефона во время взлета или посадки, заявили представители Министерства сообщения на заседании Комиссии по иностранным делам, которая отвечает за законопроект.

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