В этом году дополнительного финансирования на оказание медицинских услуг, финансируемых государством, не запланировано. А квоты в некоторых медучреждениях были исчерпаны уже к сентябрю. Национальная служба здравоохранения нашла частичное решение прорблемы. Скорее всего, в ближайшие дни завершится процесс пересмотра квот, сообщила руководитель Департамента медицинских услуг NVD Байба Берзиня в передаче Spried ar Delfi на Delfi TV. В итоге в некоторых медучреждениях снова будут доступны оплачиваемые государством медицинские услуги.

Обычно квоты на оплачиваемые государством медицинские услуги пресматриваются дважды в год, с учетом показателей первого и второго полугодия.

В этом году план действий такой: медучреждения, которые не задействовали все свои квоты, например, в гинекологии, перенаправят часть неиспользованных квот в географически ближайшее учреждение, где квоты закончились. Это было сделано для того, чтобы услуги были как можно ближе к людям и их месту жительства, пояснила Берзиня.

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