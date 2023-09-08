"Охота" за учителями стала обычным делом для многих директоров латвийских школ. Учителя европейских языков — редкий трофей. К примеру, в прошлом году директор Коценской начальной школы Марис Бушманис с помощью родителей учеников нашел учителя немецкого языка. С 2026/2027 учебного года русский язык будет отменен в качестве второго иностранного языка. Однако пока неясно, кто будет преподавать детям другие языки.

По данным Министерства образования и науки (МОН), в текущем учебном году в стране насчитывается 4527 учителей иностранных языков. Более половины из них, или 2 659, преподают английский язык. Треть, или 1 183 человека, преподают русский язык. Через три года эти цифры и люди, стоящие за ними, кардинально изменятся. В частности, по решению Министерства образования, в школах в качестве второго иностранного языка будет преподаваться язык ЕС или иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями в области образования.

По оценкам министерства, в 2021 году половина латвийских школ не предлагала выбора второго иностранного языка. В более чем 300 школах дети могли изучать только русский язык. Delfi объясняет, как и что будут предлагать школы вместо него.

Ранее мы рассказывали истории трех ярких преподавателей русского языка как второго иностранного в национальных школах Латвии, Литвы и Эстонии. История учительницы Йоланты из Лимбажи и Мурьяни — здесь. История учителя русского языка россиянки Марии из эстонского Рынгу — здесь. История учителя Сергея из самого литовского города Каунаса — здесь.

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