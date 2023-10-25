Министр сельского хозяйства Арманд Краузе (Союз "зеленых" и крестьян) призывает партнеров по коалиции сохранить сниженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для свежих фруктов, овощей и ягод, а также ввести ее для остальных продуктов первой необходимости. Об этом Delfi сообщили в Министерстве земледелия.
Вопрос о снижении НДС на фрукты, овощи и ягоды возник на политической повестке дня после появления информации о том, что пониженная ставка сохранена не будет.
То поддерживают, то не поддерживают
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