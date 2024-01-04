Результаты исследования показывают, что из всех 39 муниципальных мостов только три моста находятся в хорошем или очень хорошем состоянии, еще 11 — в удовлетворительном состоянии.
Восемь мостов имеют критические повреждения, влияющие на грузоподъемность и/или безопасность движения. В основном это небольшие мосты в волостях.
Пять мостов требуют введения ограничений движения. Еще 15 мостов находятся в плохом состоянии и имеют повреждения, которые могут дойти до критического уровня в течение 10 лет.
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