Большинство мостов в Екабпилсском крае находится в плохом состоянии или уже имеют критические повреждения. Таковы выводы инспекции, проведенной по заказу краевой думы.

Результаты исследования показывают, что из всех 39 муниципальных мостов только три моста находятся в хорошем или очень хорошем состоянии, еще 11 — в удовлетворительном состоянии.

Восемь мостов имеют критические повреждения, влияющие на грузоподъемность и/или безопасность движения. В основном это небольшие мосты в волостях.

Пять мостов требуют введения ограничений движения. Еще 15 мостов находятся в плохом состоянии и имеют повреждения, которые могут дойти до критического уровня в течение 10 лет.

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