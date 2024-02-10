В пятницу, 9 февраля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила прием списков кандидатов в депутаты Европарламента от партий и политических объединений. Подано 16 списков. Сами выборы в Латвии состоятся 8 июня, а это значит, что в ближайшие месяцы политики будут убеждать нас в том, почему именно они наиболее эффективно будут защищать наши интересы в ЕС. На выборах в Европарламент граждане голосуют за партийные списки, но все же евровыборы с учетом, что от Латвии избирается всего 9 депутатов — это во многом все же соревнование личностей. Портал Delfi рассказывает о том, кто претендует на то, чтобы провести в Брюсселе ближайшие пять лет.
Баллотироваться будут 6 действующих латвийских европарламентариев, представляющих "Новое Единство", Национальное объединение, Latvijas attīstībai и "Согласие". Андрис Америкс, представляющий "Честь служить Риге", но избранный в 2019 году вместе с Нилом Ушаковым по списку "Согласия", принял решение не стартовать более на евровыборах.
Впервые за 20 лет — в Европарламент не будет баллотироваться лидер РСЛ Татьяна Жданок. В этот раз Сейм лишил ее такого права, поскольку она состояла в Компартии и после 13 января 1991 года. Жданок неизменно избиралась депутатом Европарламента четырежды — на всех евровыборах после вступления Латвии в ЕС.
Сейчас Латвия представлена в Европарламенте 8 депутатами. В новом созыве латвийского представительства повышена — мы будем избирать уже 9 депутатов. И борьба за эти мандаты развернется нешуточная. Итак, кто баллотируется в Европарламент, и каковы шансы избраться?