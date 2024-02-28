В киноиндустрии сейчас сезон больших наград — делят разные золотые статуи, золотые глобусы и так далее, поэтому я вдохновился на то, чтобы создать новый приз — "Золотая ржавчина", который можно присвоить наиболее грандиозно разваливающемуся рижскому мосту. И, как часто бывает на подобных церемониях, здесь тоже получается маленький скандал, потому что "Золотую ржавчину" я присваиваю сразу двум мостам. Вантовому мосту — за буквально падающие на землю укрепления пешеходной части, и Земитанскому мосту, который сам держится, казалось бы, на одном честном слове. Приблизиться к нему пытается и путепровод на Улманя гатве, но пока остается без награды.
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