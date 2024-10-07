Международный производитель пластиковой посуды и других кухонных принадлежностей Tupperware подал заявление о неплатежеспособности в США после нескольких трудных лет. Несмотря на огромные долги, компания еще надеется найти покупателя и восстановиться.
Как отметила профессор Уортонской школы бизнеса Барбара Кан, модель прямых продаж компании, которая хорошо работала в начале, также вышла из моды, поскольку за прошедшие годы изменились потребительские привычки.
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