Страны Балтии, как и весь Европейский Союз, испытывают экономический и бюджетный кризис. Повсюду растут существующие налоги и вводятся новые. Хуже всего дела идут в Эстонии, до сих пор бывшей лидером региона. Эстонское правительство пытается сократить дефицит бюджета, наращивая налоговое бремя, но не меняя основы национальной налоговой системы - налог с прибыли платится только при ее распределении. Такая система помогала привлекать и удерживать инвестиции, а теперь стала ахиллесовой пятой Эстонии. Опрошенные Delfi эксперты считают, что налоговую систему страны менять придется так или иначе. Турбулентность последних лет уже привела к перетоку инвестиций из Эстонии в Латвию.

"Времена, когда мы говорили, что рынок все отрегулирует, прошли. Правительство должно принимать решения и направлять экономику. В течении 30 лет мы одним образом смотрели на экономику, а теперь у нас принципиальные изменения... Правительство начнет потихоньку направлять экономику", - заявил в четверг, 3 октября, министр внутренних дел Эстонии, Лаури Ляэнеметс, лидер Социал-демократической партии. Но буквально через несколько минут прозвучало прямо противоположное заявление.

"Боже упаси, чтобы государство начало теперь экономикой управлять, такого в Эстонии не должно случиться, у нас нет плана государственного капитализма", - заявила министр образования и науки Кристина Каллас, лидер партии "Eesti 200".

Оба этих заявления прозвучали на грандиозной пресс-конференции по новому бюджету республики с участием всех ключевых министров. Бюджет поступил в финансовую комиссию эстонского парламента и был в первый раз рассмотрен 1 октября.

Эстонское правительство намерено закрыть следующий финансовый год с дефицитом в 3% ВВП. При этом оно планирует рост расходов на 3,8% (до 19,1 млрд евро), а доходов – на 5,2% (до 17,7 млрд евро). Разница доходов и расходов, то есть бюджетный дефицит, составит 1,4 млрд евро.

Представители оппозиции уже заявили : они не понимают, что в этом бюджете написано.

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