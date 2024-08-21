Инфляция в странах Балтии снижается, ВВП растет, но вместе с тем увеличивается и дефицит госбюджетов — потребности сильно превышают возможности. В напряженных геополитических условиях все три страны Балтии вынуждены больше тратить на безопасность. Правительство Латвии все активнее обсуждает налоговую реформу, которая могла бы пополнить казну и снизить необходимость внешних займов. В схожей ситуации оказались Литва и Эстония - они уже анонсировали несколько неприятных для граждан и бизнеса нововведений, которые помогут стабилизировать бюджет. Латвийский Минфин обнародовать свои планы не спешит. Delfi рассказывает, какие меры соседей могут вдохновить Ригу.

Возможные налоговые изменения в Латвии анонсировались давно. До Лиго при Министерстве финансов над этим трудилась рабочая группа, однако позднее она прервала свою деятельность, одна из причин — ухудшились показатели исполнения госбюджета. И если изначально речь шла о стимулировании экономического роста, и даже возможном снижении налоговой нагрузки на рабочую силу, то теперь в условиях "негативного фискального пространства" первые лица государства дают понять, что о позитивных изменениях мечтать не стоит.

По прогнозам Банка Латвии, как этом году, так и в следующем велик риск того, что дефицит бюджета может превысить допустимый уровень в 3% от внутреннего валового продукта (ВВП), поэтому государственные траты надо ограничить.

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