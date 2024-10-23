Единственный главный приоритет бюджета Латвии 2025 года - безопасность. Означает ли это огромные траты или сулит и некие перспективы? Ведет к увеличению дефицита бюджета или развивает новые отрасли? Ведет ли это к усилению или ослаблению "мирного бизнеса"? О том, как все эти показатели связаны, сообщает сайт Банка Латвии makroekonomika.lv. Пересказываем на понятном языке.