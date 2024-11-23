В Латвии за последние десять лет разрыв между минимальной зарплатой в стране и лидером аналогичной позиции в ЕС сократился с 6 до 3,67 раза. Это говорит о постепенном сближении уровней оплаты труда в Евросоюзе, а для Латвии означает не только номинальный рост минимального уровня оплаты труда, но и его качественное увеличение.

Минимальная зарплата установлена не во всех странах Евросоюза - в 22 из 27. Исключение - Дания, Италия, Австрия, Финляндия и Швеция, там минималку обычно оговаривают в коллективных договорах профсоюзы.

На 1 июля 2024 года самая высокая минимальная заработная плата в Евросоюзе, зафиксированная в Люксембурге (2571 евро), превышала минимальную оплату труда в Болгарии в 5,4 раза (477 евро). Десять лет назад разрыв лидера с Латвией был еще больше, но теперь он заметно сократился.

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