В октябре жители Эстонии установили рекорд по количеству купленных в лизинг автомобилей. Продажи автомобилей достигли рекордной отметки и в ноябре. Автодилеры прочат,что декабрь принесет новые высоты, пишет Delfi.ee. Ажиотаж связан с тем, что в январе в Эстонии вступает в силу новый автоналог. А что в Латвии?

В денежном выражении объем лизингов, взятых под покупку автомобиля, уже в сентябре был самым высоким за последний год. В дальнейшем продажи только росли — как в денежном выражении, так и по количеству первичных регистраций автомобиля.

За последние несколько дней ноября предприятие регистрировало продажи от 300 до 400 автомобилей в день, сообщил Вейко Кару, исполнительный директор Auto Bassadone, одного из крупнейших автодилеров страны.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !