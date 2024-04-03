Ее зверски пытали и расстреляли, а она лишь хотела сыграть последнюю яркую роль и познать тихое женское счастье… Судьба латвийско-германской дивы театра и кино Марии Лейко удивительным образом пересекается с биографией исполнительницы ее роли в новом фильме "Молчание Марии". Ольга Шепицкая-Слапьюма была звездой Рижского театра юного зрителя при Адольфе Шапиро. Закрытие ТЮЗа поставило карьеру в "спящий режим", но жить только женским счастьем ей казалось мало...

"Я прочла сценарий и обомлела: это про меня. Мой театр тоже "расстреляли" — не физически, но морально я это уже пережила... В фильм я вложила всю себя. У меня как будто открылись шлюзы и выплеснулось все, что я копила — как женщина и как актриса", - роль Марии для Ольги Шепицкой стала катарсисом глубоко личного переживания, которое копилось больше 30 лет...

Латвийский фильм попал в официальный отбор международного Берлинского кинофестиваля второй раз за историю. Первой в начале 90-х стала картина "Дни человека" Евгения Пашкевича, которая позже стала пособием для гарвардских лекций о подсознании в кинематографе. И вот новый заход Латвии на Берлинале - "Тишина Марии" Дависа Симаниса... В обеих картинах ключевую роль сыграла Ольга Шепицкая.

"Про свое "первое участие" в фестивале я ничего не знала, - смеется актриса. - В тот момент я только забеременела долгожданной дочкой, попала в больницу, и ничто больше меня не волновало. Лишь когда мы недавно принимали поздравления в Берлине, Давис объявил: а ведь наша Ольга тут уже была — в фильме".

Удивительных совпадений и пересечений в этой истории очень много. Когда Шепицкая в первый раз связалась с Дависом Симанисом по скайпу, он сообщил: "А вы знаете, что вы снимались у моего отца — Дависа Симаниса-старшего — оператора "Дней человека"?!".

Тут настал черёд Ольги удивлять: "А вы знаете, что я и у вас уже снималась?!" Актриса рассказала, что четыре года назад приняла участие в эпизоде картины Симаниса "Отец ночь" про Жаниса Липке. Шепицкая сыграла еврейскую жену друга Липке (роль Михаила Карасикова — Тофика) — вместе с ребенком ее героиню сожгли в Рижской синагоге, после чего Липке решил спасать евреев...

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