Арнис (на фото) даже от жены скрывал свою профессию девять месяцев… Но вообще-то, свое дело он очень любит. На его счету больше 26 тысяч могил, и каждая вырыта с любовью и нежностью, "хоть сам ложись". Латышский режиссер-романтик Иварс Звиедрис снял поэтическую оду, казалось бы, не очень поэтичной профессии — "Могильщики". Delfi поговорил с режиссером и патриархом профессии — могильщиком Арнисом.

На премьере фильма в Splendid Palace в рамках фестиваля Artdocfest\Rīga (подробности — здесь) зрители разве что на люстрах не висели — заполонили все лестницы и проходы, стояли впритирку. И это не удивительно. Тему смерти сегодня диктует сама жизнь и вся ситуация в мире. Думать об этом не хочется, но не думать — невозможно.

Иварс Звиедрис — режиссер с именем не только в Латвии. Его фильм "Документалист", иронично рассказывающий о жизни семьи режиссера документального кино (когда камера проникает в самые неожиданные места, буквально в туалет не сходишь), собрал награды по всему миру. Да и последующие работы — например, про девятилетнюю бюрократическую тяжбу вокруг трупа Валмиерского морга — не прошли незамеченными публикой и критиками.

Освещать тему смерти в Латвии — задача, хоть и благодарная, но очень непростая: у каждого есть свои представления, как должен выглядеть уход. Всем известно, что последней женой должна быть латышка — за могилками лучше никто не ухаживает. А красивее праздника, чем kapusvētki, еще поискать на этом свете (подробности — здесь). Число названий "того света" тоже впечатляет: taisaule, viņsaule, aizsaule, nesaule… Еще больше определений — для смерти: izlaist garu, nolikt karoti, pārkrist pār ilksi, aiziet uz viņpasauli, braukt uz kukaiņu ciemu (valsti), braukt uz tārpu kalnu, slēgt acis uz mūža dusu, doties uz citiem medību laukiem…

Не удивительно, что режиссер Иварс Звиедрис подошел обстоятельно не только к съемкам, но и презентации картины. В кинозал он пригласил доктора философских науки, международного эксперта по семиотике Дайну Тетерс. Та прочла небольшую лекцию про тот свет и профессию проводников в мир иной — могилокопателей.

После премьеры Иварс Звиедрис и один из могильщиков Арнис рассказали о тонкостях процесса. Что значит смерть, почему в Латвии к ней так относятся, как и сколько работают могильщики, сколько стоит их труд, что им дарят клиенты и можно ли провалиться в подземное царство. И конечно, про похоронную музыку.

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