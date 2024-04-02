"Готовимся к войне? Да", - Кайдо Тийтус, руководитель проекта оборонительной зоны, стоит перед примерно 30 местными жителями, собравшимися в народном доме Миссо, и объясняет, почему в мирное время в приграничных районах необходимо строить сотни подземных бункеров. "Нужно быть готовым к борьбе и противостоять агрессии. Если мы не выиграем первую битву, существует большой риск, что мы потеряем нашу страну".