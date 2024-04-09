Foto: Freepik

Министерство образования сообщило, что правительство утвердило послабление для выпускников 9-х классов 2023/2024 учебного года. Планировалось, что получить аттестат об основном образовании и не остаться на второй год могут те, кто набрал не ниже 15% за все экзамены, но прошлогодние оценки были такими низкими, что решили оставить прежний минимум — 10%. Разрабатывается концепция работы со второгодниками. А вот 12-классникам выпускной порог подняли, как собирались.

До недавнего времени много лет выпускникам 9-х и 12-х классов необходимо было сдать экзамены на 5% из максимальных 100%, чтобы получить аттестат об основном или среднем образовании.

С переходом на новое содержание было решено, что порог чрезмерно низкий — в других европейских странах он выше в разы. Было решено на три года поднять его до 20% - в год по 5% и притормозить. Считалось, что с более низкими оценками в средней школе, а тем более в вузе — делать нечего.

Из-за пандемии ковид поднятие минимума затормозилось, в прошлом году оценки за экзамены впервые выставлялись сразу в процентах, а выпускной уровень повысили до 10%. Этого мало, но для огромного числа учеников - много. Появилась новая концепция...

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit