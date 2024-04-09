Министерство образования сообщило, что правительство утвердило послабление для выпускников 9-х классов 2023/2024 учебного года. Планировалось, что получить аттестат об основном образовании и не остаться на второй год могут те, кто набрал не ниже 15% за все экзамены, но прошлогодние оценки были такими низкими, что решили оставить прежний минимум — 10%. Разрабатывается концепция работы со второгодниками. А вот 12-классникам выпускной порог подняли, как собирались.

До недавнего времени много лет выпускникам 9-х и 12-х классов необходимо было сдать экзамены на 5% из максимальных 100%, чтобы получить аттестат об основном или среднем образовании.

С переходом на новое содержание было решено, что порог чрезмерно низкий — в других европейских странах он выше в разы. Было решено на три года поднять его до 20% - в год по 5% и притормозить. Считалось, что с более низкими оценками в средней школе, а тем более в вузе — делать нечего.

Из-за пандемии ковид поднятие минимума затормозилось, в прошлом году оценки за экзамены впервые выставлялись сразу в процентах, а выпускной уровень повысили до 10%. Этого мало, но для огромного числа учеников - много. Появилась новая концепция...

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