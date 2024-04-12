Сегодня американская разведка предупредила, что Иран может нанести удар по Израилю в ближайшие 48 часов. США запретили сотрудникам своего посольства в Израиле уезжать за пределы больших городов. В Израиль с визитом прибыл Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Эрик Курилла. Израильские и американские военные будут обсуждать угрозу возможных иранских ударов. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поклялся отомстить Израилю в ответ на удар по Иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди. Не успев начать вывод войск из Газы, Израиль может оказаться втянут в новый конфликт - с Ираном.

О перспективах развития Ирано-израильского конфликта и завершения войны Израиля против ХАМАС Delfi рассказал доктор наук Ицхак Брудный, профессор Еврейского университета в Иерусалиме. Профессор Брудный вчера выступил с лекцией о последствиях войны в Газе в Еврейском общинном центре в Риге.

- Насколько высока сейчас вероятность полномасштабного конфликта Израиля и Ирана?

- Полномасштабного - низкая. А то, что будет "обмен любезностями", ну, например, в Иране что-то взорвется вдруг, или Иран может руками своих сателлитов направить ракеты на Израиль. Все будет зависеть от количества жертв. Если в Израиле погибнут два или три человека, то ничего не будет. Если иранская ракета попадет, предположим, в школу и погибнет 50-60 человек, значит ответ Ирану будет более серьезным.

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