" Школа — это больше, чем просто здание в центре волости или города, она выполняет и социальные функции", — заявил президент Эдгар Ринкевич, комментируя закрытие малых школ Латвии. Впрочем, качество образования, по его словам, важнее социальной функции. Портал Delfi изучил, что происходит со школьными зданиями, где уже не зазвучат детские голоса.

За последние 10 лет в Латвии реорганизовано около 450 школ. Школы ликвидируются, объединяются, прикрепляются к другим учебным заведениям, меняют уровень, чаще со средней на основную. В результате реорганизации почти в 140 школьных зданиях больше не проводится занятий. Около трети из них сейчас пустуют. Некоторые больше нельзя эксплуатировать, а ремонт требует больших вложений. Есть и выставленные на продажу. В некоторых же происходит довольно активная деятельность разного рода...