Из 30 лет, на которые удлинилась наша жизнь, 25 — благодаря вакцинации. Ее всеобщую программу в мире запустили полвека назад. Благодаря ей, к примеру, Латвия избавилась от полиомиелита — болезни, которая каждого десятого убивает, а остальных парализует… Но антиваксеров - все больше, у них свои аргументы. Может, в чем-то они правы? Латвийские эксперты с цифрами показали, чем чреват отказ от прогресса.

По влиянию на улучшение качества жизни вакцины стоят на втором месте — сразу после чистой воды, показывают данные ВОЗ. По своей значимости, они обогнали антибиотики.

Первые вакцины стали известны в начале прошлого тысячелетия: в Индии на фоне повальных эпидемий оспы было придумано вводить здоровым людям жидкость из пузырьков больных лёгкой формой. Тысячелетие спустя — в 1974 году — ВОЗ запустил программа всеобщей вакцинации. Сегодня в каждой стране есть Национальная программа иммунизации – календарь прививок. В Латвии — тоже.

При этом недоверие людей к вакцинам входит в ТОП-10 главных проблем здравоохранения. Эксперты уверены: если бы люди лучше знали о реальных масштабах и опасностях заболеваний — они бы не становились жертвами фейковых новостей и диванных специалистов. Особенно их тревожат родители, которые делают неправильный выбор за детей, подвергая их здоровье серьезным рискам.

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