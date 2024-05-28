Foto: DELFI

В рижской галерее CUB открылась персональная выставка Юлии Цветковой. Эти работы — первый рассказ художницы из Комсомольска-на-Амуре о том, что она пережила за годы давления и судов по делу "о распространении порнографии". После антивоенного спектакля и лекции про ГУЛАГ отделение ФСБ по борьбе с экстремизмом и терроризмом завело на нее уголовное дело. Активное включение в защиту всего мира привело к тому, что суд дважды ее оправдал, но стало ясно — в России ей не жить… Портал Delfi поговорил с художницей.

Идея выставки Юлии Цветковой в рижской галерее Cub принадлежит актрисе Чулпан Хаматовой, которая искренне переживает за судьбу худржницы и старается ее поддержать.

"Юля, ты потрясающий художник. Несмотря на все трудности, иногда трагедийного порядка, через которые пришлось пройти, пусть у тебя остаются силы творить, - сказала Чулпан на открытии. - Было бы нечестно (останавливаться) по отношению к той другой жизни, которая могла быть у нас у всех в России... Как бы ни было сложно, нельзя опускать руки, надо зажмуриться и идти вперед, продолжать осваивать, обдумывать и обчувствовать мир, в котором мы живем. Пожалуйста, не бросай!"

Вот, что рассказывает о биографии художницы ее мама Анна Ходырева, которая была и остается рядом в самые трагические моменты жизни дочери.

История Юлии Цветковой - по рассказу ее мамы

Юля родилась на Дальнем Востоке России, в маленьком закрытом промышленном городе. С юных лет обратила на себя внимание ведущих художников, галеристов и коллекционеров как в России, так и за границей. До 15 лет у Юли прошли шесть персональных выставок, работы были куплены в частные коллекции в 17 стран мира).

В 23 года она создала активистский подростковый театр-балаган "Мерак" - ставить постановки на социальные темы буллинга, гендерных стереотипов, сложностей взросления подростков, свободе слова и вреде военной агрессии. После антивоенного спектакля, лекции про ГУЛАГ и антивоенное кино на Юлю обратил внимание отдел ФСБ, который занимается предотвращением экстремизма и терроризма.

Актеров театра допрашивали... Завели первое дело о порнографии за серию картин "Женщина не кукла" (показывающие нормальные особенности женского тела: растяжки, целлюлит, волосы на теле, жир, седину и морщины, менструации, - прим. ред), на которую сделали две экспертизы и проверили все существующие инстанции, СЭС, пожарная служба, налоговая… Дело длилось год - закрыли за недоказанностью.

Тогда возник паблик "Монологи вагины" и было заведено уголовное дело за распространение порнографии и четыре административных дела. Юля устраивала голодовки, ее пытали (и держали под домашним арестом, не позволяя даже лечить зубы, - прим. ред)... Постоянно приходили угрозы убийства, квартиру вскрывали, на свидетелей давили, угрожали увольнением, на съёмочные группы, приезжающие снимать репортажи, регулярно нападали.

Дело стало резонансным. Петицию на change.org подписало множество людей. В деле есть экспертизы от почти всех музеев России и многих известных художников. Через два года суд ее оправдал... Дело привлекло внимание к вопросам феминизма. Юля, вторая после Анны Политковской, получила британскую награду "Индекс цензуры". За спектакль про гендерные стереотипы журнал "Театр" ее назвал Человеком года... Юлю включили в список "100 великих женщин, меняющих мир" по версии ВВС.

Работы Юли феминистской тематики и серия про политзеков была приобретена Амстердамский музеем, который к 125-летию выставил восемь особых художников мира: Цветкова оказалась в одной коллекции с Малевичем. На творчество Юли обратил главный специалист по Малевичу Виталий Пацюков. Он стал куратором ее большой персональной выставки на "Фабрике", а одну работу отобрал на выставку к 100-летию Вахтанговского театра. Пацюков умер от ковида, после чего Юля перестала рисовать. Не рисовала больше двух лет…

Foto: Vida Press

Amnesty International и "Мемориал" признали Юлю политзаключенным. Сегодня Юля с мамой живут в Литве. В России художнице присвоен статус иноагента. Год назад ее оправдательный приговор отменили - дело снова рассматривают…

Надо признать, что ярлыки к Юле клеются не только по ту сторону восточной границы. В многочисленных публикациях либеральной прессы как только ее не именуют — ЛГБТ-активистка, секс-просветитель, правозащитник… А она просто очень свободный человек и художник, который хочет видеть вокруг себя таких же свободных и искренних людей.

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