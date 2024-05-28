В рижской галерее CUB открылась персональная выставка Юлии Цветковой. Эти работы — первый рассказ художницы из Комсомольска-на-Амуре о том, что она пережила за годы давления и судов по делу "о распространении порнографии". После антивоенного спектакля и лекции про ГУЛАГ отделение ФСБ по борьбе с экстремизмом и терроризмом завело на нее уголовное дело. Активное включение в защиту всего мира привело к тому, что суд дважды ее оправдал, но стало ясно — в России ей не жить… Портал Delfi поговорил с художницей.
Идея выставки Юлии Цветковой в рижской галерее Cub принадлежит актрисе Чулпан Хаматовой, которая искренне переживает за судьбу худржницы и старается ее поддержать.
"Юля, ты потрясающий художник. Несмотря на все трудности, иногда трагедийного порядка, через которые пришлось пройти, пусть у тебя остаются силы творить, - сказала Чулпан на открытии. - Было бы нечестно (останавливаться) по отношению к той другой жизни, которая могла быть у нас у всех в России... Как бы ни было сложно, нельзя опускать руки, надо зажмуриться и идти вперед, продолжать осваивать, обдумывать и обчувствовать мир, в котором мы живем. Пожалуйста, не бросай!"
Вот, что рассказывает о биографии художницы ее мама Анна Ходырева, которая была и остается рядом в самые трагические моменты жизни дочери.
Amnesty International и "Мемориал" признали Юлю политзаключенным. Сегодня Юля с мамой живут в Литве. В России художнице присвоен статус иноагента. Год назад ее оправдательный приговор отменили - дело снова рассматривают…
Надо признать, что ярлыки к Юле клеются не только по ту сторону восточной границы. В многочисленных публикациях либеральной прессы как только ее не именуют — ЛГБТ-активистка, секс-просветитель, правозащитник… А она просто очень свободный человек и художник, который хочет видеть вокруг себя таких же свободных и искренних людей.
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