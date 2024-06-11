Насколько малышам необходим родной язык в детсаду? Может, дома достаточно? В Конституционном суде (КС) завершится рассмотрение дела о полном переводe частных школ и детсадов на латышский язык. Особое внимание — к "нежному возрасту" с 1,5 до 5 лет. Сегодня выступят представители детсада Bona Favola и доктор психологии Аника Милтузе.

С 16 марта по 16 апреля Конституционный суд в публичном формате рассмотрел соответствие Сатверсме полного перевода на госязык частных школ и детсадов. Иск подал юрист Тенгиз Джибути, от лиц двух своих детей - 3-летнего Доминика и 13-летней Даны. В суд вызывали представителей учебных заведений и министерства образования, а также экспертов в области права, педагогики, детской психологии, социологии.

Венецианская комиссия призывала Латвию сохранять языки нацменьшинств в формальном образовании, причем не только как отдельное преподавание языков предметах. О том же говорится и в заключении консультативного комитета Рамочной конвенции о правах национальных меньшинств.

16 мая суд принял решение возобновить процесс и основательнее разобраться в образовательном процессе в дошкольных учреждениях, куда до 5 лет детям ходить не обязательно. Новый этап в суде начался 6 июня. Выслушали представителей министерства образования, Центра содержания образования и Службы качества образования, а также детсад Maza Rasiņa.

Сегодня перед судом выступят также представители детсада Bona Favola и доктор психологии Аника Милтузе. После обеда пройдут дебаты.

За ходом процесса можно наблюдать онлайн.

Что нового мы узнали на прошлом заседании?

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