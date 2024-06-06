В мае Конституционный суд Латвии (КС) принял решение… не принимать решения по вопросу полного перевода частных школ и детсадов на латышский язык. И продолжить рассмотрение. У судей остались невыясненные вопросы по поводу детей младшего дошкольного возраста - самой чувствительной и эмоциональной группы. Сегодня в 10.00 пройдет первое заседание возобновленного процесса, за ним можно проследить на канале Youtube. Портал Delfi следит за ходом рассмотрения.

16 мая КС пришел к выводу, что для принятия решения нужно дополнительно изучить чувствительные вопросы, связанные с дошкольным образованием в частных учебных заведениях нацменьшинств.

Председатель суда Алдис Лавиньш пояснил, что главные неясности остались по поводу первых двух необязательных периодов образования детей в детсадах — с 1,5 до трех лет и с 4 до 5 лет. Для них в программе были прописаны цели, которые достигались инструментами билингвального образования, но неизвестно, будет ли в этом смысле успешен полный перевод на госязык и сохранение родного языка только в форме кружков (про их популярность - здесь).

В частности, в этот возрастной период входит история, рассказанная представителем частного детсада "Галактика" - про двухлетнюю девочку, которая плакала, а воспитатели не могли ее успокоить на государственном языке и не решались нарушать закон, используя родной язык девочки. Судья Лавиньш обещал, что и по этому поводу после решения наступит ясность.

Как проходил процесс?

С 16 марта по 16 апреля Конституционный суд в публичном формате рассмотрел соответствие Сатверсме полного перевода на госязык частных школ и детсадов. Иск подал юрист Тенгиз Джибути, от лиц двух своих детей - 3-летнего Доминика и 13-летней Даны. Имел ли он права подавать заявление - этот сперва приглашенный эксперт Эгилс Левитс, а потом представитель Сейма поставили под сомнение. (Почему - читать ниже.)

В суд вызывали представителей учебных заведений (частных и публичных) и министерства образования, а также экспертов в области права, педагогики, детской психологии, социологии.

За возобновленным процессом можно следить в прямой трансляции.

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Краткая история полного перевода школ на госязык

Аргументы всех участников и приглашенных экспертов - "за" и "против"

Отдельная тема: а заявитель имел право оспаривать ЭТИ нормы?

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