В воскресенье, 16 июня, Владимир Путин получил ответ от НАТО на свои постоянные ядерные угрозы. Генсек Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил в интервью британской газете The Telegraph, что альянс ведет консультации о приведении своего ядерного арсенала в боевую готовность. Впервые со времен холодной войны НАТО открыто дает понять Владимиру Путину, что тоже обладает "ядерной дубиной" и намерено пустить ее в ход. Это не первое заявление подобного рода, однако, сейчас оно сделано от лица всего НАТО, а не его отдельных членов. Этот переход на новый уровень демонстрирует коллективную решимость союзников Украины всерьез противостоять российскому ядерному шантажу.

Китай для отвода глаз

По словам Столтенберга, союзники совещаются на тему извлечению извлечения ядерных ракет из хранилищ и приведению их в состояние боевой готовности. Прозрачность в этой области Столтенберг назвал "сдерживающим фактором". Однако раскрывать сколько именно боеголовок планируется снять с хранения и поставить на боевое дежурство, он не стал

"Блок должен продемонстрировать миру свой ядерный арсенал, чтобы послать прямое сообщение своим противникам, - сказал Столтенберг,- Прозрачность помогает донести прямое послание о том, что мы - ядерный альянс. Цель НАТО, конечно, — мир без ядерного оружия. Но до тех пор, пока оно существует, мы будем оставаться ядерным альянсом, потому что мир, в котором у России, Китая и Северной Кореи есть ядерное оружие, а у НАТО нет, является более опасным".

Китай, по мнению Столтенберга, является куда более серьезной угрозой, чем Россия. Он, по его словам, вкладывает значительные средства в свой ядерный арсенал. Он вырастет до 1,000 боеголовок уже к 2030 году, считает Столтенберг. "НАТО может столкнуться с чем-то, с чем никогда не сталкивалось ранее, а именно с двумя ядерными державами — Китаем и Россией", - заявил он.

Однако заявление Столтенберга направлено в первую очередь против России.

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