В Латвии часть детдомов дома закрыта, часть - реорганизована, но найти приемные семьи для оставшихся без опеки становится все сложнее, сообщила Госинспекция по защите прав детей. Да , количество детей в казеных учреждениях значительно сократилось, но выгорание сотрудников, нехватка приемных семей и финансов дают понять, что некогда данное политиками обещание к 100-летию Латвии найти семью каждому ребенку, так и останется обещанием. Delfi рассказывает истории конкретных детей и о ситуации в целом.

В 2015 году в Латвии запустили реформу с трудно произносимым названием деинституционализация детских домов. По графику она завершилась в прошлом году. Ее целью была замена детдомов так называемой услугой, приближенной к семейной среде…

Увы, гладко было на бумаге. На 31 декабря 2023 года на внесемейной опеке находились 5286 детей. Это сравнимо с населением небольшого латвийского города — такого как Смилтене или Кекава...

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