Марина Костенецкая не скрывает свои русские корни и в то же время гордится тем, что была одним из лидеров восстановления национальной Латвии. Писательницу приглашали комментировать снос памятника в Узварас парке, политику по латышскому языку и другие деликатные темы, которые часто разделяют латышей и русскоязычную общину Латвии. Журналист Delfi Андрис Карклувалкс пообщался с Мариной Костенецкой, чтобы "измерить среднюю температуру по палате среди лояльных Латвии русских".

35 лет назад Костенецкую выбрали в качестве поддержанного Народным фронтом Латвии кандидата на Съезд народных депутатов СССР. В интервью Delfi писательница рассказывает о том, какой она сегодня видит Латвию. А также о маргинализации русских, латвийской русской молодежи и способности латышей позаботиться о своих детях.

Издав два важных для нее тома "Мой XX век" (мемуары на русском и латышском языках) и "Письма из XX века" (3000 писем, которые писательница получала со всего СССР), Костенецкая принципиально больше не пишет. Зато много читает... "До меня человечество написало столько, что следующее поколение не успеет все это прочитать. Я сказала свое".

Высказать свое мнение по разным вопросам Костенецкая не отказывается, но считает, что сегодня "творческий интеллект уже не способен увлечь общество и быть ведущей силой".

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