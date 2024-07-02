Ничего. Ничего не лишилась, но приобрела. На этом можно было бы и закончить этот комментарий, но тайный Фонд Депопуляции Билла Гейтса, понятное дело, платит соросовцам за определенное количество знаков, так что придется писать дальше.

Не вдаваясь в достойные докторантуры диспуты о сути законов и их многочисленных проявлениях, все их можно довольно просто разделить на два класса: те, которые что-то разрешают, и те, которые что-то запрещают. Одни лишают возможности (законно) что-то сделать, другие дают такую ​​возможность.

Только что вступившее в силу регулирование партнерства ничего не отнимает у абсолютного большинства тех, кто бодро комментировал в Facebook новость о первой однополой паре, зарегистрировавшей свои отношения. Скорее, это дает комикам еще один шанс блеснуть своими чрезвычайно оригинальными шутками.

Я процитирую лишь несколько.

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