Сегодня в 12.00 Конституционный суд (КС) провозгласит решение о полном переводе частных школ и детсадов на латышский язык. До этого три месяца КС выслушивал мнения сторон, представителей государственных и частных учебных учреждений и экспертов разных сфер образования. Портал Delfi следил за процессом - рассказываем коротко предысторию, историю и позиции сторон.

С 16 марта по 11 июня Конституционный суд в публичном формате рассматривал соответствие Сатверсме полного перевода на госязык частных школ и детсадов — иск подал юрист Тенгиз Джибути, как законный представитель своих детей - 3-летнего Доминика и 13-летней Даны.

В суд вызывали представителей самих учебных заведений (частных и публичных), министерства образования и его подразделений, экспертов в области международного права (в лице экс-президента Латвии Эгилса Левитса), педагогики, детской психологии, социологии.

Рассмотрение продлевалось, чтобы особо тщательно изучить дошкольное образование, которое до 5 лет необязательно. Особенный интерес судей вызывала история, рассказанная предствителем частного детсада "Галактика", про двухлетнюю плачущую девочку, которую педагоги не могли успокоить на латышском языке и боялись успокаивать на русском, чтобы не нарушить закон.

Оглашение решение КС можно посмотреть в прямой трансляции.

Параллельно частично письменно, частично устно рассмотрели схожее дело о публичных школах. Решение по нему будет оглашено 12 июля.

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